閎暉、神達、嘉基 本周法說

經濟日報 / 記者何佩儒李珣瑛蕭君暉／台北報導
圖／經濟日報提供
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電子業本周多家業者舉辦法說會，其中閎暉將於15日打頭陣，17日則有神達、嘉基、達興材料接棒舉行法說，由於已近歲末，第4季營運狀況大致底定，法人關注上述業者對明年展望，以及新產能、新產品狀況。

閎暉15日將在公司舉辦法人說明會，這是華新科取得閎暉15%股權，並拿下兩席董事，由華新科董事長焦佑衡出任閎暉董事長後首次舉辦的法說。市場關注在華新科入股後，閎暉在營運策略上是否有所改變，以及對明年營運展望。

閎暉表示，過去幾年公司積極調整體質，包括減資改善資本結構，華新科在電池領域部分技術成熟，期盼在華新科協助下，公司營運有正面發展，長期朝擴大營運規模，提升業務量能發展。

神達上次法說預測第4季營運約持平，目前符合預期，法人關注神達對明年營運展望。其中占神達營收比重最高的神雲，在英特爾或AMD平台產品已如期量產，近年持續在5G、邊緣運算、電信等市場布局，預料明年可陸續開花結果。邊緣運算產品目前占營收比重仍低，但毛利率較佳，明年的營收占比也受到關注。

達興材料17日於證交所舉辦年度法說會，達興材料布局半導體上游材料現況，及興建新廠進度，預料將成為法說會關注焦點。

達興材料前11個月累計合併營收39.56億元，年減5%。上半年受疫情影響客戶提前拉貨，下半年則受惠於顯示器、半導體先進封裝及關鍵材料前景佳，公告自結損益，累計今年前11個月稅前盈餘為6.69億元，年減3.2%，平均每股稅前盈餘約6.5元。達興材料保守看待新冠肺前疫情影響，估計今年上下半年營運呈5：5的持平走勢。

嘉基科技將參加17日由中國信託證券舉辦的法說會，外界關心，嘉基高速傳輸線開發認證進度，及明年展望。法人預估，隨新產品陸續出貨，嘉基第4季營收可望恢復季增。嘉基取得英特爾與蘋果，USB 4.0與Thunderbolt 4.0的線材認證，英特爾將在下一代CPU導入相關介面，明年中滲透率會逐步提升，將成該公司明年成長動能。

半導體 疫情

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