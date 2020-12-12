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權王下周四除息 受矚目

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導

台積電下周四（17日）將除息2.5元，雖11月以來急漲一波，股價來到500元以上，加上外資圈傳出蘋果iPhone 12砍單利空，但樂觀派法人仍看好後市可望不負股東眾望，快速完成填息。

台積電挾7奈米以下先進製程制霸全球，吸引蘋果、高通、超微、聯發科、輝達等大客戶積極下單，幾乎所有產能滿載，今年來外資大舉調節48萬張，股價狂飆55.8%，市值大增4.7兆元，躋身全球前十大市值企業。

雖然昨日外資報告直指，蘋果因先前拉貨過於積極，將對iPhone 12進行砍單，明年首季5奈米產能利用率恐降至八成，但股價盤中一度下跌7元後，仍在投信買超1,804張及八大公股行庫買2,718張護持下，留長下影線擺尾上漲4元收516元。

樂觀派法人分析，台積電啟動季配息後，每季只配2.5元，息值不多，有利快速填息，即使前次在9月17日除息遇華為禁令生效干擾，也才花了15日，如果費半指數持續高檔震盪，外資不致大舉調節持股，將有利下周四填息走勢。

部分認為，台積短線漲幅不小，加上稅負問題可能導致棄息賣壓，但資深人士指出，台積明年訂單大致談妥，近期又傳出競爭對手三星5奈米良率不甚樂觀，長線投資人不必過於計較短線小幅價差，或可分批進場。

台積電 外資

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