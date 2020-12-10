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台積電先進製程發威 11月合併營1248.65億為歷史次高

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

台積電先進製程發威，讓11月合併營收增至1,248.65億元，寫下單月歷史次高，月增4.7%；前11月合併營收達1.22兆元，已超越去年全年的1.07兆元，年增26.4%，並為歷年同期新高 ，今年全年營收篤定可刷新歷史新高紀錄。

台積電表示，今年受惠第五代行動通訊（5G）加速布建及AI人工智慧加速導入，帶動台積電六大擇術平台中，包括智慧型手機、高效能運算（HPC）、物聯網（IoT）及工業和消費性電子等晶片，全數成長，推升營運持續有不錯表現。

這些相關晶片訂單強勁，讓台積電7奈米及5奈米產能滿載，尤其蘋果新手機傳捷報，聯發科、超微等客戶也持續追單，對台積電先進製程需求強勁，法人預估第4季合併營收有機會超標，單季合併營收續創高。

台積電先前預估，第4季營收將約124億至127億美元，以中間值125.5億美元計算，約季增3.4%，續創新高。

不過，外資在下周摩台指結算前夕，轉為賣超，昨天賣超台積電1萬2,067張，且連二個交易日賣超逾萬張，台積電終場收盤價512元，下跌8元。

台積電 營收

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