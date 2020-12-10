強信11月合併營收1.4億元 年增35.5%
全球工業縫紉機零配件大廠強信-KY（4560）公告11月合併營收1.40億元、年增35.5%，連續兩月呈現年增；法人估，在訂單強力回補之下，強信已明顯擺脫前三季因新冠肺炎疫情受到的影響，進入V型反轉走勢。
強信累計前11月合併營收11.35億元、年減27.9%。不過，從公司目前在手訂單與產能稼動率來看，預期12月業績將比去年同期增長，且訂單能見度可延續至明年第1季。
強信表示，中國紡織業景氣復甦力道強勁，除內需消費力強力挹注外，全球其他國家因入秋冬後的第二波疫情高峰，重啟封城、停工等防疫措施，也促使成衣紡織訂單大量轉往中國，帶動工業用縫紉機耗材包括刀類、針位組等汰換需求回升。
由於相關產品出貨暢旺，加上上季庫存去化後持續回補，挹注強信訂單滿手、產線滿載，而中國內需訂單占強信整體營收比重達七成左右。
此外，因應中國持續擴大產業升級政策，強信也積極優化市場上已有的產品。其中，在縫紉自動化裝置方面，已研發升級更多適用於各大工業縫紉機品牌與機種的剪線裝置；切帶系統的升級，也進一步降低售價及優化效能。
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