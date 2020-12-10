電信獲利王爭奪戰 中華電再勝出

今年電信每股獲利王寶座競爭激烈，一個是連續八年蟬聯每股獲利王的台灣大（3045），一個是緊追在後的電信龍頭中華電信，中華電前十月每股獲利超車台灣大，11月公布獲利後，前11月每股稅後純益3.95元，勝過台灣大3.87元。

台灣大近八年連續蟬連電信每股獲利王，中華電信緊追在後，2020年財測公布後，中華電信每股稅後純益財測預估3.99元至4.19元之間，超過台灣大的3.96元，展現中華電信挑戰每股獲利王的決心。

中華電信近三月獲利急起直追，前十月每股稅後純益3.6元，超過台灣大的3.57元，根據中華電信公布11月每股稅後純益0.34元，勝過台灣大的0.3元。

中華電信11月營收181.9億元，較去年同期增加，主要因iPhone 12系列手機帶動手機銷貨收入成長，資通訊專標案營收及數據網路營收亦增加，抵銷國際網路、行動服務營收與市話語音營收的減少，歸屬於母公司業主淨利為26.5億元；每股稅後純益為0.34元，財測達成率超出預期。累計前11月每股稅後純益3.95元。

台灣大11月自結合併營收152.7億元，營業利益11.9億元，稅後淨利為8.6億元，每股稅後純益0.3元，累計前11月合併營收1,201.4億元，稅後純益為108.8億元，每股稅後純益為3.87元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，受雙11大促策略奏效，電子商務十一月營收年成長達43%，帶動momo單月貢獻集團營收達61%歷史高點；行動業務方面，iPhone 12 Pro Max於11月13開賣，累計前18日專案機銷售量較前代增逾五成，且申辦1,399元以上資費佔比逾九成。

俞若奚表示，加上較早開賣的iPhone 12、12 Pro、三星 Note 20 、獨家代理的 Google Pixel系列動能持續強勁，帶動升級5G用戶月租費較續約前明顯增長，累積1,399元以上5G用戶已超過23萬門，智慧型手機用戶月租收入連三月成長，行動服務營收年減持續縮小。

俞若奚表示，累計前11個月，雖受5G開台後頻譜攤提以及5G手機銷貨成本增加影響，合併營業利益較去年同期下滑，但各項業務營業利益均符合預期，合併稅後純益達全年財測97%。

遠傳11月合併總營收為80.07億元，稅後純益6.45億元，每股稅後純益0.2元，累計前11月，遠傳合併總營收為713.76億元，稅後純益77.28億元，自結每股稅後純益2.37元，累計前11月獲利已達全年度財測目標的96%。

遠傳表示，月租型用戶數、總用戶數持續緩升；月租型用戶流失率維持低檔；iPhone 12系列熱賣挹注5G平均帳單金額（ARPU）成長，並推出「遠傳friDay雲遊戲」、「遠傳智慧居家生態系」。

遠傳近期積極轉型，推動新經濟營收貢獻，遠傳11月新經濟營收成長力道，年成長率達15%，包含電子商務營收受惠於雙11檔期、iPhone 12系列熱銷，年成長率達68%；媒體服務年成長率達16%；行動金融服務營收年成長率達10%；資通訊業務營收年成長率達4%。

遠傳表示，持續結盟夥伴，擴大5G生態圈，包含與新北市、國衛院、亞東醫院共同開啟全台第一個「5G糖尿病連續式遠距醫療照護應用」；加入「高雄5G AIoT國際大聯盟」，協助高雄產業創新轉型。