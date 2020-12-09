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虹揚-KY11月合併營收1.68億元 寫下28個月來新高

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

老牌二極體廠虹揚-KY（6573)公布11月合併營收1.68億元、月增24.6%，相較去年同期也成長3.78%，不僅創下今年的單月營收新高，更寫下28個月以來的單月營收新高紀錄。

虹揚-KY發言人程御峰表示，今年因為疫情的因素，整個大環境受到不小的影響，但近期疫情較為穩定，且市場二極體需求踴躍，接近年底拉貨力道強勁，使得虹揚-KY營收有所成長，創下今年的單月新高紀錄，同時也寫下自2017年開始太陽能531新政、中美貿易戰與新冠肺炎疫情等不利因素影響下，連續28個月以來的單月營收新高。

面對目前市場的需求，程御峰說，因應二極體市場的需求，虹揚-KY多種封裝產線目前已經呈現滿載，前端原物料也有缺料的情形，為反應前端成本上漲、維護產品品質，我們已經著手在產品價格上進行調漲，當然虹揚-KY還是會以最努力的態度來服務客戶，希望盡量滿足客戶的需求。

虹揚-KY除了積極投入金氧半場效電晶體（MOSFET）領域外，日前也發表首款碳化矽蕭特基二極體產品，應用碳化矽讓蕭特基二極體的特性發揮到極致，具備高耐壓、高導熱等特性，有利於大功率、高溫的狀態下元件使用，同時還有低反向漏電流、低正向壓降、高浪湧能力，特別適用於如PD快充、SMPS電源供應器等需要高結溫應用及連續導通模式的產品。

二極體 營收 疫情

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