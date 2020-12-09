被動元件雙雄營收報喜 國巨股價衝關500元

被動元件市況穩健上揚，國巨（2327）、華新科11月營收交出亮眼成績，兩家美系外資看好國巨營收表現，同步喊買，目標價上看530元、540元，台股今(9)日開低震盪翻紅，被動元件股成為盤中強勢族群，國巨、華新科領攻，華新科盤中亮燈漲停，國巨更是衝關500元，一度攻上502元。

國巨11月合併營收76.7億元，月增6.5%，年增117.87%，創26個月來新高，累計今年前十一月合併營收603.25億元，年增58.64%；兩家美系外資同步力挺國巨，其中一家看好營收表現及購併基美效益，預估國巨第4季營收219億元，年增119%，重申國巨加碼評等，目標價由465元調高至530元。

另一家美系外資則是重申國巨買進評等，目標價上看540元，主要是看好國巨今年第4季成長動能、MLCC產品明年展望健康、還有購併基美效益顯現。

外資調高目標價，國巨今日以470.5元開出，上漲4元，股價開高走高一度衝上500元關卡之上，最高達502元，上漲35.5元，盤中漲幅近7%。

華新科11月營收34.86億元，創兩年來新高，月增6.32%，年增54.28%，累計今年前十一月營收322.37億元，年增15.99%；華新科今日以214.5元開出，上漲5元，股價一路衝上漲停230元，上漲20.5元。

國巨、華新科領攻下，被動元件股表現亮眼，興勤、凱美、禾伸堂、日電貿、華容、信昌電、蜜望實、奇力新等盤中漲幅逾4%；立隆電、大毅等則是漲幅逾3%。