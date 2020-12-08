十銓11月營收5.56億元 黑五銷售衝高六倍

記憶體品牌暨模組大廠十銓（4967）今日公布11月營收5.56億元，與前一個月相近，但年減 18.2%：累計前11月合併營收63.01億元，年增10.3%。

十銓表示，受惠於歐美銷售旺季刺激買氣，零售端及遊戲類銷量隨之攀升，前11月固態硬碟（SSD）銷量較去年成長五成，電競品牌T-FORCE銷量平均單價升高；十銓瞄準歐美電商平台，加強線上通路發展，北美Amazon銷售衝上500%的高成長紀錄，其中，黑五（black friday）當日網購銷售，更較平日翻了六倍。

十銓強調，從IC原廠上修財測和晶圓代工對明年記憶體市場恐供不應求的情況來看，上游陸續釋出DRAM和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）漸回溫的正面消息，對於近期市場背離的狀況開始產生影響，零售端價格已有調漲，倘若供需差距持續縮小，將有助需求與價格回到正向循環。

疫情期間遠距辦公、PC、遊戲機等需求支撐全球記憶體銷量，上半年伺服器與雲端資料中心客戶建置速度放緩，導致採購動能遞延，據供應鏈了解，雲端遊戲及雲端應用程式正式進入消費日常，原本放緩的伺服器建置可望回溫。

十銓樂觀看待明年記憶體供需逐步好轉，5G、物聯網（IoT）、智慧城市、智慧醫療及車載應用等，將帶動記憶體需求進入爆發期，屆時新興儲存需求湧現挹注十銓業績向上，為營運動能加分。

此外，十銓率先布局新世代DDR5記憶體，為全球消費者帶來更強大且穩定的產品，一向以彈性的應變能力，將危機化為轉機；調整體質進行組織、人力與權責的調配，並在產品研發上加足馬力，也加速進行中長期規畫，逐步提升企業體質及管理能力，集團將持續朝優化目標前進。