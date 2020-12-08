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國巨11月營收亮眼 外資調高目標價

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
被動元件廠國巨11月合併營收76.7億元，月增6.5%，年增117.87%，創26個月來新高，兩家美系外資同步力挺。圖為國巨董事長陳泰銘。記者杜建重攝影／報系資料照
被動元件廠國巨11月合併營收76.7億元，月增6.5%，年增117.87%，創26個月來新高，兩家美系外資同步力挺。圖為國巨董事長陳泰銘。記者杜建重攝影／報系資料照

被動元件廠國巨（2327）11月合併營收76.7億元，月增6.5%，年增117.87%，創26個月來新高，兩家美系外資同步力挺，分別給予加碼、買進評等，目前價530元、540元；國巨今（8）日開高，盤中漲幅1.3%。

國巨11月營收創2年多新高，美系外資表示，主要是受惠於蘋果新iPhone及基美(KEMET)產品大量拉貨，在消費性電子及車用電子需求強勁；美系外資看好購併基美效益，預估國巨第4季營收219億元，年增119%。

美系外資重申國巨加碼評等，目標價由465元調高至530元；另一家美系外資則是重申國巨買進評等，目標價上看540元，主要是看好國巨今年第4季成長動能、MLCC產品明年展望健康、還有購併基美效益顯現。

國巨累計今年前十一月合併營收603.25億元，年增58.64%；今日以462元開出，上漲3.5元，一度拉升至469.5元，上漲11元，盤中漲幅1.41%。

國巨 外資

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