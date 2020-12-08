IC設計族群11月營收亮眼 法人看好聯詠、瑞昱等

IC設計族群11月營收普遍持續增溫，第4季以來，10~11月累計營收也多優於市場預期下，法人機構看好聯詠（3034）、瑞昱（2379）、原相（3227）、譜瑞-KY（4966）、M31（6643）、神盾（6462）與創意（3443）等營運後市。

分析師指出，IC設計族群11月營收普遍持續上升，其中，聚積（3527）、信驊（5274）營收月增超逾20%動能最佳，而神盾營收下滑15%，主因係八吋產能吃緊故影響短期出貨態勢，而神盾2021年光學指辨導入台積電（2330）12吋65nm製程投片，將有助於解除產能吃緊的窘境。

創意11月營收月增10%，其中，10、11月營收結構為NRE約32%、量產晶片約65% ，市場看好今年下半年業績持續回溫，且2021年藉由舊客戶（Cash Cow）與新客戶將擴大營運規模，有利營運成長。

聯詠11月營收月增0.15%，主要受惠隨居家辦公、遠距教學與宅經濟動風潮，筆電與電競monitor、平板電腦需求均正向，加以歐美中假期鋪貨需求，展望明年，隨八吋產能吃緊，聯詠除洽談額外產能亦往12吋挪移，並能進行轉嫁有助毛利率高檔，法人看好營運成長。

瑞昱11月營收月增5%，其中主要產品線，包括Ethernet、Switch、WiFi與藍芽、PON標案延續前季動能，且2021年隨四大產品線均延續動能，加以網通業務穩步成長，有利營運成長動能。

原相11月營收月增5.8%，第4季營運由宅經濟帶動滑鼠（電競、TOG、傳統有線無線）、安防監控、TWS藍芽耳機等業績帶動，且2021年隨安防監控與TWS藍芽耳機與穿戴裝置接續動能，市場看好營運後市。

譜瑞11月營收月增1.4%，本季受惠於主要客戶eDP TCON拉貨、PCIe4.0在Intel與AMD平台均導入出貨，以及Chromebook需求帶動，且隨高速傳輸介面晶片與eDP TCON帶動營運穩健成長，有利2021年業績成長。