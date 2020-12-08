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外資歸隊 鴻海填息達陣

經濟日報 / 記者蕭君暉╱台北報導
鴻海昨日股價大漲逾6%、收87.9元，在95個交易日之後順利填息。（歐新社）
鴻海昨日股價大漲逾6%、收87.9元，在95個交易日之後順利填息。（歐新社）

鴻海昨（7）日大象跳舞，終場大漲逾6%、收87.9元，不僅加入台股上攻多頭部隊，也在95個交易日之後順利填息，成交量近16.3萬張，為歷史第四大量，市值重新回到1.21兆元，為台股市值第二高的個股。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

鴻海去年度盈餘每股配發現金股利4.2元，7月23日除息，除息參考價81.7元，換算要85.9元才能填息，除息後走勢一度顛簸，9月下旬一度下探波段低點74.1元，隨後「台股市值二哥」的位置還一度遭股價一路挺升的聯發科取代。

儘管蘋果iPhone 12系列新機延後推出，使得鴻海今年旺季延後報到。隨著新iPhone銷售優於預期，身為主力代工廠的鴻海同步受惠，11月合併營收攻上6,813.75億元，創新高，月增逾11.2%，也比去年同期增加超過13%；前11月營收4.64 兆元，仍較去年同期衰退近3.3%。

鴻海基本面揚升，促使外資買盤歸隊，昨天買超9,466張，連二買，成為推升股價上揚的最大助力。

鴻海昨天股價收87.9元，大漲5元，漲幅逾6%，成交量放大近16.3萬張，是歷史第四大量，並突破85.9元的填息價位，經歷95個交易日完成填息，市值達1.21兆元。

法人認為，鴻海基本面穩健，加上多元布局、分散生產據點的策略獲得市場認同，是吸引買盤回流的主要原因。

美系外資看好，鴻海受惠新iPhone，以及筆電等終端產品需求強勁，在二大電子消費產品動能延續下，12月合併營收將維持高檔，第4季營收挑戰1.83兆元，季增42%，年增5%，以此估算，12月合併營收約為5,360億元，為同期第四高成績，重申「優於大盤」評等，目標價102元。

此外，美系外資也看好，5G帶動iPhone 12熱賣潮延續到2021年，支撐鴻海2021年第1季營收僅較今年第4季下滑三成，但年增率可達36%，優於往年季節性表現。目前鴻海本益比僅九倍，在近五年區間七至15倍的下緣，仍有向上空間。

鴻海 營收

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