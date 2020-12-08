晶圓雙雄股價飆 市值攀高

晶圓代工市況夯，資金昨（7）日持續簇擁台積電與聯電，推升台積電收盤攻上514元，再創新高價，市值衝上13.32兆元，同寫新猷。

聯電昨收50元，大漲2.4元，不僅是2002年5月來新高價，市值達6,211億元，擠下國泰金，成為台股市值第七大公司，惟外資逢高調節，昨天大賣逾7.5萬張。

台積電周一ADR早盤續漲逾1.5%，聯電ADR更勁揚逾5%。

法人指出，台積電技術領先，基本面穩健向上，是吸引買盤搶進的主因。台積電持續推動先進製程量產，在7奈米穩定貢獻業績之際，今年5奈米也順利量產，並於11月24日在南科舉行的3奈米新建工程上梁典禮，目標量產時12吋晶圓年產能超過60萬片，持續貢獻營運。

根據台積電規劃，在持續擴展5奈米製程基礎上，預計推出增強版的4奈米製程，將於2021年第4季風險試產，目標2022年投產，相關先進製程除了既有大客戶蘋果，英特爾中央處理器（CPU）部分委外訂單也將採用該製程或5奈米，惟實際情況仍看英特爾委外情況而定。

3奈米方面，台積電目標2021年試產，2022年下半年量產，並著手準備朝2奈米前進。

外資昨日連續兩個交易日買超台積電，但張數收斂至1,320張，持股比重提升至近76.5%。累計今年以來，台積電漲幅達58.9%，近一個月漲近14%，成為台股指數創新高的重要推手。

聯電方面，近期受惠於8吋與12吋產能利用率滿載，加上調漲8吋晶圓代工價格10%至20%，推升股價強勁。

聯電市值自11月底超車大立光，市值挺進第十大之後，伴隨著外資不斷調升目標價，市值一路超越台塑、南亞，昨日盤中最高衝抵51.6元，終場收在50元，漲2.4元，漲幅逾5%。

不過，聯電股價飆漲之際，外資近期逢高調節，昨天更是大賣逾7.5萬張，為近兩個月來最大賣超量，連續兩天共賣超約7.8萬張；自營也連賣二天，累計達5.8萬張。