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被動元件雙雄 營收報喜

經濟日報 / 記者李孟珊╱台北報導

被動元件市況穩健揚升，國巨華新科昨（7）日公告11月營收報喜，國巨為76.7億元，攀上26個月來高點，表現相對出色，月增6.5%；華新科為34.9億元，創兩年來新高，月增6.3%。由於業者庫存水位持續低於60天，本季價格可望持穩，對國巨、華新科營運具正面助力。

國巨表示，歐美市場需求強勁，加上旗下中國大陸廠區工作天數已回復正常，推升11月營收上揚，而農曆年前大中華生產廠區招工已漸不易，該公司將盡全力維持穩定的產能利用率，以因應客戶端需求，但仍無法提升成品庫存水位。

國巨強調，雖然全球疫情仍舊嚴峻，國際貿易爭端不確定性高，但國巨營收與產品組合持續優化，並因應未來科技應用端對高階特殊品客製化的需求倍增，將創造更穩定的營收及獲利成長動能。國巨累計前11月營收603.25億元，年增58.6%。

國巨董事長陳泰銘日前釋出「明年農曆年前訂單無慮」的營運展望。他表示，目前國巨產能利用率達八成，樂觀期盼未來能緩慢爬升，至於長期景氣因為全球疫情尚未緩解，且國際貿易爭端不確定性仍高，真的很難預估，但農曆年前訂單「無慮」。

華新科表示，11月營收成長的主要動能來自5G應用及電動車市場成長，加上耶誕節及農曆新年前提前備貨。華新科前11月營收322.4億元，年增16%。

第4季雖然進入傳統淡季，不過，華新科訂單能見度仍達三個月，支撐報價持穩，加上庫存水位偏低，整體來看沒有悲觀的理由。

華新科說明，疫情帶動在家上班、遠距教學成為新生活常態，加上車用需求逐漸好轉、高階產品接單提升等，目前訂單能見度佳，且庫存水位低於正常的二、三個月。

另外，全球5G相關商機持續釋出，相關的射頻前端關鍵元件、低溫共燒陶瓷（LTCC）目前供需缺口持續擴大，供應鏈透露，華新科交付經銷商LTCC產品報價已有調漲。華新科回應，目前LTCC受惠5G應用強勁，訂單能見度超過三個月，至於價格走勢，則依據市場供需而定。

不僅兩大指標廠國巨、華新科11月營收繳出佳績，中小型業者奇力新、禾伸堂昨日公布11月營收同步刷寫同期新高。奇力新為15.18億元，月增2.6%；禾伸堂為13.93億元，月增12.3%。

華新科 國巨 營收

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華新科11月合併營收34.9億 年增54.3%

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