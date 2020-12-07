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勤凱營收連三月創高 導電漿料出貨持續放量

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

導電漿料大廠勤凱科技（4760）今日公告11月合併營收為1.24億元，續創單月歷史新高，並較去年同期成長87.5%；累計前11月合併營收10.89億元，較去年同期成長111.2%。

勤凱表示，除隨被動元件產業成長外，公司跨入太陽能產業、拓展新客戶，增加成長動力，今年營運表現優於整體產業，自9月起單月合併營收已連續三個月創下歷史新高，目前訂單需求仍持續強勁，整體訂單能見度可到明年2月。

勤凱深耕導電漿料市場多年，以客製化的競爭優勢逐漸擴大市佔率，在被動元件客戶訂單成長以及新客戶的加入，推動公司業績大幅成長。勤凱以往出貨主力為電容及電感導電漿，今年電阻產品出貨量明顯拉高，為公司成長主因之一，預期電阻產品明年出貨量持續成長，佔營收比重進一步拉高，帶動公司營收規模繼續擴大。

勤凱的太陽能背銀導電漿料已獲多數台灣太陽能電池廠使用，並為客戶的主要供應商，隨著綠能產業的趨勢已成，公司也樂觀看待太陽能的成長態勢。除此之外，勤凱成為台廠太陽能電池廠的主要供應商後，有利於打入東南亞市場，預期出貨持續放量，對營收與獲利貢獻能穩步攀升。

因應5G發展需求，以及電子設備朝輕量化發展，電子零組件設計微型化也成趨勢，隨著高頻、高速應用需求大增，被動元件業者也著手針對材料進行研發升級，勤凱與各大被動元件大廠密切合作，持續投入開發相關新產品，提供客製化產品搶攻市場先機，今年更成功打入以往較難進入的韓國市場，預期未來將可持續受惠，創造成長空間。

太陽能電池 營收 被動元件

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