崇越電11月營收站上7億元 達7.5億元 月增13%

電子材料供應商崇越電（3388）今日公告11月合併營收重新站上7億元，達7.5億元，月增13.1%、年增7.5％。公司表示，疫後時代產業復甦力道強勁，本季營運淡季不淡，各類型產品訂單出貨增溫，帶動11月營收較上月及去年同期雙成長。

市場看好疫苗有效性及明年經濟將會持續復甦，各行業需求穩定增長，在5G、消費性電子及車用相關應用客戶加強拉貨下，崇越電營運已返回成長軌道，今年累計1-11月合併營收71.56億元；加上其他產業訂單持續回流挹注，預期全年營運將可達到成長目標，對明年營運也持成長看法。

崇越電主力產品係以矽利康（Silicone）為主的特用化學材料，應用範圍廣泛，包含食衣住行育樂各類型產品，公司專攻高階應用，提供超過一萬家客戶材料與設備完整解決方案。

展望明年，崇越電強調，公司持續投入開發新產品，提供多元客製化應用以搶占市場先機；目前崇越電已打入5G、電動車等市場主流趨勢之應用，未來將持續受惠，營運可望穩健向上。