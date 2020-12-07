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法人大買助攻 彩晶開盤飆漲停

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

中小尺寸面板廠彩晶（6116）上周四（12/3）法說會釋出好消息，稼動率有望維持高檔到明年第1季，吸引三大法人大買逾5萬張，今（7）日更是開盤不久就飆上漲停，股價一度來到13.75元、上漲1.25元。

彩晶今年前3季營收達125.1億元，年增6%；稅後純益10.7億元，年增33%；每股純益0.34元，高於去年同期0.26元。

彩晶第3季毛利率高達37%，不過其中有認列售廠處分利益，還原後毛利率約24.5%，仍遠優於面板雙虎約10%的毛利率。彩晶指出，面板從上季開始大部分產品線產能都非常緊，因此帶動價格向上，加上公司持續調整產品組合，讓第3季出貨平均銷售價格上升至40美元，季增高達38%。

法人表示，彩晶10月營收達20.8億元，是近二年半單月新高，而近期面板需求依然強勁，預期彩晶11、12月營收仍能維持相同水準、甚至有機會再小幅提升。彩晶也將在第4季認列售廠業外收益7.7億元，獲利將因此進一步推升。

彩晶第3季出貨占比以平板、筆電等中尺寸IT產品為最高、達43%，智慧型手機占22%、穿戴11%、工控10%、功能型手機9%及車用5%。展望第4季，中尺寸IT預期將上升至56%，其他部分相對應受到排擠，智慧型手機下降到14%，穿戴則因第3季開學旺季已過而降至3%，工控及車用都維持前季占比。

彩晶 智慧型手機

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