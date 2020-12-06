大立光11月營收 今年次高

經濟日報 / 記者吳凱中／台北報導
圖／經濟日報提供
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大立光昨（5）日公告11月營收52.44億元，月增2%，為今年單月次高，表現符合預期，單月營收已連續四個月站回50億元大關；展望未來，大立光預估，12月拉貨動能與11月差不多。

大立光是全球手機鏡頭霸主，第4季在缺少華為訂單挹注下，營運遭逢逆風，所幸iPhone 12出貨暢旺，11月營收仍繳出月增2%成績，但年減21%；今年前11月合併營收510.41億元，年減8%。

美國封殺中國大陸手機品牌大廠華為，加上新冠肺炎疫情打擊民眾消費信心，導致今年智慧手機產業整體表現不佳，大立光也因此受到拖累。

惟蘋果iPhone 12系列熱賣，大立光第4季表現緩步月增，10、11月交出個位數月增長成績，相比去年同期衰退幅度皆達兩成以上。

展望未來，大立光預估，12月拉貨動能與11月差不多；法人表示，若以此估算，大立光第4季營收約在155億元，季增約5%，為今年單季新高。

大立光為蘋果概念股指標，第4季原為傳統旺季，但受華為禁令影響，10月起來自華為營收歸零，加上蘋果四款新機分批上市，營收遞延。以產品出貨比重來看，2,000萬畫素占大立光11月比重為10%-20%，1,000萬畫素以上產品占60%-70%，仍為出貨主力，至於800萬畫素產品則占0-10%，其他產品約占10%-20%。

由於華為近年旗艦手機強打照相功能，採用鏡頭以高階為主，是大立光2,000萬畫素大客戶之一。市場推估，在被美國封殺前，華為是大立光第二大客戶，僅次於蘋果，因此在10月起無法出貨華為下，大立光高階鏡頭出貨比重下滑。

大立光執行長林恩平先前在法說會上已預警，不僅看淡本季展望，當時他也坦言因不確定性高，而且「11月看不到」，「有客戶（意指華為）將高規鏡頭訂單停掉」，讓第3季毛利率下滑，也將衝擊本季產能利用率很難滿載。

儘管今年營運遇逆風，大立光仍按計畫擴產。大立光上個月公告，斥資60.55億元將位於台中西屯區及南屯區兩筆自有土地委建發包，相關工程啟動後，大立光手中三塊土地在今年內全數投入興建，新廠預計最快2023年至2024年加入生產，將成為公司下一波營運成長動能。

大立光 手機鏡頭 華為

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