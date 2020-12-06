大立光今年營運逆風 明年Q2可望重返榮耀

股王大立光今年營運遭逢逆風，惟市場普遍認為，隨著非蘋陣營新機明年上半年推出，加上5G手機鏡頭升級、華為出售子品牌榮耀等利多因素，大立光明年第2季開始營運回溫，重現股王「榮耀光彩」。

蘋概三王台積電、鴻海與大立光是蘋果指標供應商，因大立光專注手機鏡頭，在今年新冠疫情打擊手機產業及華為被美政府封殺，大立光營運相對衝擊較大，導致今年股價一度跌破3,000元下探2,945元，上周五（4日）漲25元收3,430元。

不過走過今年低潮，市場普遍預估大立光明年營運可望回溫。主因華為出售旗下手機品牌榮耀，以及市場盛傳大立光明年可望進入蘋果iPhone新VCM（音圈馬達）供應商行列，加上明年5G手機銷量看增，新機鏡頭規格將進一步提升。

由於歷年非蘋陣營上半年旗艦機銷售時間多在第2季，中國大陸品牌OPPO、Vivo及小米多於此時跟大立光拉貨，市場預估，大立光營運回溫時間將在2021年第2季。

今年主要品牌都已推出5G手機，但受限電信商5G基礎建設不足，壓抑消費者購買意願，明年隨全球各國加速鋪設5G網路，品牌廠也將推出更好規格5G手機，預料照相功能仍是銷售重點，在此趨勢下，鏡頭升級有助大立光高階產品出貨。

其次，華為出售子品牌榮耀，市場樂觀榮耀出售後，可避開美國政府封鎖，重新對大立光等相關供應鏈拉貨，有助彌補華為先前流失的訂單。

日前有分析師認為，大立光明年可望進入iPhone新VCM供應商行列。