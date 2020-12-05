台積股價衝503 外資喊六字頭
晶圓雙雄昨（4）日發威，台積電大象跳舞，股價終場收在503元，創收盤歷史新高，市值衝破13兆元大關，同寫新猷；聯電以漲停47.6元作收，創下2002年5月來的波段新高，市值增至5,913億元，挺進台股市值第八名。
台積電4日受到利多及大盤強漲激勵，盤中最高站上505元，未超越上月最高價506元，但最後以503元、漲幅1.21%、上漲6元作收，站穩500元大關，市值達13.04兆元，雙雙改寫紀錄，單周市值增3,630.25億元。
花旗環球證券昨（4）日出具報告，預測台積電主要製程均滿載，第4季每月營收呈現月增，第4季營收及明年第1季展望同樣樂觀，將權王目標價自561元拉升到607元。
已有七外資把台積電目標價喊逾六字頭。外資圈對台積電目標價，最高是中國大陸的華興資本喊640元，次為瑞銀證券625元，大陸廣發證券喊611.5元，花旗607元排第四；里昂、滙豐及Aletheia資本都給600元。
花旗指出，台積電16奈米由於華為需求退出，加上輝達GPU進入產品周期末端，該製程相對其他製程需要更長時間填滿，但其他製程需求極旺，特別是28奈米受惠中芯禁令，終結2017年來產能利用普遍低落的情形。逼近滿載的5、7奈米及12吋和8吋晶圓產能，有機會熱到明年第1季。
此外，台積電因應5奈米需求強勁，過往資本密集度都在35%左右，近年可能拉高到40%至50%。今年資本支出已累積170億美元，2021年可望再突破200億美元。整體資本支出超出歷史水準的趨勢將延續到2022年，成長性可期。
花旗財測反映台積電製程動能優於預估，將其2020至2022年每股純益（EPS）預測拉升到20元、22.3元及25.1元，透露台積電今年就有機會大賺兩個股本。
聯電受惠8吋漲價題材，以及外資相繼喊買並上調目標價等，再加上美國政府正式將中國晶圓代工廠、中芯國際等企業列入國防黑名單，激勵製程與中芯最接近的聯電，昨日股價直攻漲停價至47.6元，一舉上漲4.3元，創18年半多以來新高，市值來到5,913億元，擠下台塑，挺進台股市值第八名，成交量高達49.23萬張。
外資點出，聯電當前的三大動能支撐，包括產能逼近滿載，可能提升8吋晶圓客戶比重，明年上半年有可能啟動新一輪漲價；代工需求強勁，表現較弱的28奈米製程大幅改善，產能利用率拉升到九成以上，部分製程訂單能見度達到六個月至一年；加上聯電不蓋新廠，資本支出大減，預估明、後年資本支出也可望維持近年水準，有利每股獲利。
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