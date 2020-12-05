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高價股洗牌 聯發科躍第九大

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股自11月初啟動強攻走勢，昨（4）日順利站上14,000點，同期間高價股上演大風吹戲碼，聯發科躋身第九大，台積電打入500元俱樂部，上半年強勢的鈊象、緯穎、富邦媒等宅經濟概念逐漸退燒。

美國總統大選結果大致符合預期，加上新冠肺炎疫苗研發頻傳利多，外資11月強力回補台股1,090億元，推升加權指數一路過關斬將，不但越過卡了三個多月的13,031點，更一路看回不回，最高攻至14,149點的新里程碑。

台股11月以來各族群表現百花齊放，尤其是具有解封概念的低基期股，以及半導體、面板、原物料等漲價概念股，反觀市場對於高價股的追價意願有限，除了前七大高價股排名不變之外，其餘個股因產業前景或是籌碼狀況不一，開始進行大調整。

以今年搭上5G趨勢，以及中國大陸積極去美化趨勢的聯發科來看，10月30日收在678元，排名第12，雖然11月至昨日收盤705元為止，累計漲幅只有3.9%，但因為鈊象、緯穎、富邦媒股價不進反退，得以擠入前十大排名。

台積電在ADR領漲，以及外資啟動回補下，11月17日盤中攻上506元歷史天價，昨日則漲1.2%，收在503元，首度打入500元俱樂部，也名列第二十大高價股，法人預期後市持續創高機會不小。

值得注意的是日前宣布大舉併購德國世創電子（Siltronic AG）的環球晶，在10月底僅415元，但短短一個月多狂飆60%，昨日收在665元掛牌後天價，由第21大高價股，大幅躍升至第13名。

高價股 台積電

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