鴻海底氣足 大摩喊百元

鴻海11月營收創新高，摩根士丹利證券分析，鴻海受惠iPhone 12及NB終端需求強勁的趨勢彰顯，預測在兩大電子消費產品續航下，集團12月營收保持高檔，第4季營收挑戰1.83兆元新高。對鴻海重申「優於大盤」評級及102元目標價。

摩根士丹利在鴻海營收公布後發布簡評，分析受惠iPhone 12旗艦機及新款Macbook拉貨，及整體NB需求保持強勁，鴻海11月營收攻頂且高出該券商財測6%之多。相對地，11月伺服器出貨雖然比10月略減，但預期第4季表現仍可達市場預期、持穩第3季水準。

鴻海昨日上漲0.9元或1.1%收82.9元，市值1.14兆元市場排名第二。

摩根士丹利表示，12月iPhone及NB需求將保持高檔，特別是iPhone 12和新款Macbook拉貨外，還有新款iPad、Apple Watch、Sony PS5合力助攻，使鴻海第4季營收有望挑戰新高的1.83兆元，季增42%，年增5%。換算12月營收約為5,360億元，將是次於2017、2018及2019年同期的第四高成績。

此外，摩根士丹利也看好，5G帶動iPhone 12熱賣延續到明年，支撐鴻海第1季營收僅較第4季下滑三成，但比今年同期成長36%，優於往年季節性表現。而目前鴻海本益比僅九倍，在近五年區間七至15倍的下緣，仍有向上空間。

目前摩根士丹利對鴻海今、明、後年營收預估值為5.17、5.64及6.02兆元，EPS則預測7.8、9.5、11.55元，明後年有更大的成長性。