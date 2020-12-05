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貿聯 上月營收寫次高

經濟日報 / 記者蕭君暉╱台北報導

連接線束廠貿聯-KY（3665） 昨（4）日公告11月營收21.34億元，月減1.5%，年增12.9%，寫下單月次高，僅次於10月營收，並創同期新高的成績。

貿聯表示，11月營收站穩21億元，與前一個月相比，資訊科技用線整體出貨持平，但當中的數據中心線束需求仍強，較前月增長，車用線束也延續出貨動能。

此外，電器用線束也受惠進入年終購物季，出貨表現與前月相當，至於醫療、工業用線束整體表現持平。

累計貿聯今年前11個月營收205.82億元，年減3.2%，但貿聯指出，若以美金營收來看，前11個月已經擺脫衰退，年增1.12%。不過，歐美疫情再度升溫，加上時序進入年終購物季，貿聯認為，短期貨櫃需求與港口疏運去化壓力將升高，將持續觀察是否對出貨產生影響。

貿聯是特斯拉主力供應商。市場目前預估，特斯拉2021年電動車銷售量增幅40%至50%，貿聯電動車明年營收可望受惠。

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