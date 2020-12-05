承啟顯示卡 熱到明年

承啟（2425）昨（4）日舉行法說會。2020年前三季顯示卡占營收比重為51.72%，是主要產品， 承啟表示，一直與繪圖晶片廠輝達（Nvidia）維持良好互動，掌握客戶及市場需求，針對最新RTX30系列顯卡產品，已於9月開始接單，第4季陸續出貨，預估2021年上半年，顯卡仍維持明顯的穩定需求。

承啟前三季主要產品占營收比重，分別為顯卡51.72%、 AI伺服器18.87%、主機板16.06%，與去年同期比重大致維持一致。

今年因新冠疫情影響，第1季營收較低，但第2季起營收逐季回升，第2季每股純益（EPS）0.46元；第3季每股純益0.48元，維持平穩狀態。

展望未來，承啟發言人周子安表示，Nvidia於2020年12月2日與承啟母公司七彩虹，同步推出GeForce RTX 3060 Ti新品，在其他顯卡產品方面如3080、3060與3050 Ti等，預計在2021年1月發布，預估2021上半年顯卡需求穩定。

在AI伺服器方面，周子安說，承啟子公司天津思騰合力，於2020年前三季對AI伺服器及系統整合方案的銷售，依產業別的營收占比：高等教育行業12.02%；科學研究機構33.37%；企業對AI應用需求43.74%。

他認為，承啟的AI伺服器相關產品，可兼容Nvidia與AMD兩大平台，適合高等教育院校、科學研發機構、AI與數據科學研發企業，以及導入AI與數據科學的各大領域企業（如製造、醫療等）。預期將持續貢獻承啟2021年的業績。

針對近期加密貨幣價格飆漲，周子安表示，挖礦是挖乙太幣，但是，今年顯卡缺貨的主因是顯卡供給不足，Nvidia20系列停產、30系列趕不及生產，不過，是不是用在挖礦則不清楚，需求熱烈確實有利於毛利率表現，但是，承啟主力並非挖礦市場。