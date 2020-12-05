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11月營收／群電減一成 後市不淡
電源大廠群光電能（6412）昨（4）日公布11月合併營收30.13億元，月減近一成，年成長6%，創同期新高。
群電累計今前11個月自結合併營收319.63億元，年增0.2%。群電看好，因疫情因素，筆電電源強勁需求將至少延續到明年上半年。此外，近期新款遊戲機銷售佳績頻傳，遊戲機電源很有機會在明年第1季呈現淡季不淡。展望2021，除了既有成長動能外，包括伺服器、智慧家庭及其他新領域的新客戶，有望在明年為公司營運注入新動能。
群電表示，11月除了電競筆電電源營收年增率超過三成，Type-C筆電電源營收更較去年同期增長逾七成，驅動公司營收創同期新高。受惠自營商點火，群電近日股價爆量上攻。
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