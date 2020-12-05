騰輝 11月營收增8％

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）受惠大陸電動車及汽車LED頭燈終端需求，帶動鋁基板與汽車板銷量增加，推升11月營收達3.93億元，月增8.6%，站上近七個月高點。

騰輝表示，11月營收成長，主要來自大陸電動車及汽車LED頭燈終端需求，帶動鋁基板與汽車板銷量增加，受惠車用電子等需求逐漸回溫，散熱材料將持續成長，此外，宅經濟與新Intel平台高階高速筆電的訂單成長，也逐月增加了營收貢獻。

騰輝11月營收3.93億元，較上個月增加8.6%，和去年同期相比減少19.65%，累計今年前11月營收達43.8億元，較去年同期衰退12.4%。騰輝指出，2020年因新冠肺炎疫情，各國停工停產進而打亂供應鏈，不過各種防疫政策也使得全球生活形態調整，宅經濟爆發，消費性電子產品需求增加，也帶動整體業績。

騰輝說明，近期在原物料價格皆開始大漲之下，銅箔基板產品所需原料銅箔、玻璃布、樹脂等原料漲幅達20%-40%不等，因此將預計調整價格適時反映漲價。

展望明年，騰輝將聚焦鋁基板應用面擴大，高頻高速與載板等利基產品，積極推廣至新客戶，而大陸電動車市場將帶動散熱應用需求以及5G等通訊板等有望成為營運新動能。

此外，在有效降低原物料的大幅漲價及缺貨影響，並且適時反映成本，騰輝以過去與供應商建立的良好長期夥伴關係及誠信形象，推估將較大多數的同業受到較小的衝擊。