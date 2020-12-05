騰輝 11月營收增8％

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）受惠大陸電動車及汽車LED頭燈終端需求，帶動鋁基板與汽車板銷量增加，推升11月營收達3.93億元，月增8.6%，站上近七個月高點。

騰輝表示，11月營收成長，主要來自大陸電動車及汽車LED頭燈終端需求，帶動鋁基板與汽車板銷量增加，受惠車用電子等需求逐漸回溫，散熱材料將持續成長，此外，宅經濟與新Intel平台高階高速筆電的訂單成長，也逐月增加了營收貢獻。

騰輝11月營收3.93億元，較上個月增加8.6%，和去年同期相比減少19.65%，累計今年前11月營收達43.8億元，較去年同期衰退12.4%。騰輝指出，2020年因新冠肺炎疫情，各國停工停產進而打亂供應鏈，不過各種防疫政策也使得全球生活形態調整，宅經濟爆發，消費性電子產品需求增加，也帶動整體業績。

騰輝說明，近期在原物料價格皆開始大漲之下，銅箔基板產品所需原料銅箔、玻璃布、樹脂等原料漲幅達20%-40%不等，因此將預計調整價格適時反映漲價。

展望明年，騰輝將聚焦鋁基板應用面擴大，高頻高速與載板等利基產品，積極推廣至新客戶，而大陸電動車市場將帶動散熱應用需求以及5G等通訊板等有望成為營運新動能。

此外，在有效降低原物料的大幅漲價及缺貨影響，並且適時反映成本，騰輝以過去與供應商建立的良好長期夥伴關係及誠信形象，推估將較大多數的同業受到較小的衝擊。

延伸閱讀

騰輝電子11月營收3.93億元 站上近七月高點

今年第8檔ETN上市 元大電動車N訂12/8掛牌

台股首檔電動車概念股 元大電動車N 12月8日上市

日本計畫拉高綠能車銷售佔比　2030年後只會賣電動車！

相關新聞

11月營收／群電減一成 後市不淡

電源大廠群光電能（6412）昨（4）日公布11月合併營收30.13億元，月減近一成，年成長6%，創同期新高。

騰輝 11月營收增8％

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）受惠大陸電動車及汽車LED頭燈終端需求，帶動鋁基板與汽車板銷量增加，推升11月營收達...

承啟顯示卡 熱到明年

承啟（2425）昨（4）日舉行法說會。2020年前三季顯示卡占營收比重為51.72%，是主要產品， 承啟表示，一直與繪圖...

貿聯 上月營收寫次高

連接線束廠貿聯-KY（3665） 昨（4）日公告11月營收21.34億元，月減1.5%，年增12.9%，寫下單月次高，僅...

金寶衛星產品 出貨將放量

金寶（2312）總經理陳威昌昨（4）日表示，金寶已經培養大量5G與6G領域研發人力，推出新的解決方案，將是未來產品發展重...

燦坤11月營收17.76億元 iPhone 12助益最大

3C通路燦坤（2430）11月營收17.76億元，月增26%，年增13.1%，主要受惠蘋果新手機銷售挹注，加上該月有會招...

宏達電公布11月營收5.55億元 月增29%

宏達電（2498）今（4）日公布，11月合併營收5.55億元，月增29%、年增0.96%。累計前11月營收51.9億元，...

群電11月營收30.13億元 創同期新高

群光電能（6412）公布11月自行結算合併營收30.13億元，年成長6%，月減一成，為同期新高。累計今年前11個月自結合...

宏達電11月營收5.55億 月增29.26%、年增0.96%

宏達電（2498）今（4）日公佈11月合併營收5.55億元，月增29.26%、年增0.96%；累計前11月合併營收51....

台積電衝上500元大關 朝歷史新高挺進

台積電（2330）今（4）日開高走高，早盤以498.5元開高，盤中衝上502元，上漲5元，市值達13兆170億元，助攻台...

iPhone 12熱賣 鴻海11月營收創新高

蘋果新品發威，在iPhone 12 系列全球熱賣，以及新款MacBook、Apple Watch 助攻下，帶動蘋果最大組...

彩晶IT面板產能 滿到下季

彩晶（6116）副總經理吳許合昨（3）日表示，疫情導致IT用面板需求強勁，本季產能利用率維持高檔，預期產能吃緊狀態將延續...

熱門新聞

史上最火速！0056 28天達陣填息 投資人樂賺10%

台股「萬四如意」 謝金河：只有看衰台灣的沒有賺到錢

近2000億資金將調整！0050、0056增刪成分股出爐

電源、被動元件 逆勢抗震

台積電衝上500元大關 朝歷史新高挺進

七外資喊「六」字頭！花旗提高台積電目標價至607元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。