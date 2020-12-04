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金寶低軌道衛星產品 2021年放量出貨

經濟日報 / 記者蕭君暉 /台北即時報導

金寶（2312）總經理陳威昌今（4）日表示，5G與6G領域，金寶已經培養大量研發人力，並推出新的解決方案，將是未來產品發展重點，尤其低軌道衛星，不論是地上接收的，或是天上發射的，金寶都有做，將在2021年放量出貨。

外界傳出，金寶為Space X地面基地台的主力供應商？陳威昌今天表示，客戶不方便說，但是金寶在5G與6G不能缺席，網通將是很大一塊市場，將來要靠低軌道衛星，增加覆蓋率。目前規劃天上與地上的都要做，我們是做板子，衛星是客人自己的設計，我們傳送與接收兩個部分都會做。

他說，另外，亞馬遜，微軟都要進入5G與 6G市場，金寶都在接觸中。他說，原本低軌道衛星相關產品應該更早出貨，但因為有修改設計，因此，延後生產。另外，除了原本的生產基地在生產，客戶也要求要有新的生產基地，因此，未來相關產品會有不同的基地生產。

他說，這方面的產品出口價格高，將來占比會愈來愈高，對提升營收與獲利將有直接幫助。至於在毫米波（ＭＭＷ）產品方面，他說，已經有合作廠商，是第一個最重要合作夥伴，不僅生產MMW的模組，也做成產品，例如小基地台，個人通訊設備，或是可以與光纖產品合併，至於O-RAN產品也有，這方面歐美客戶都有需求。

金寶 5G

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