南亞科11月合併營收
南亞科 (2408) 今 日公告 11 月營收 48.98 億元，在 DRAM 需求、價格均趨於穩定下，營收月增 2.09%，年增 14.9%；前 11 月累計營收 559.28 億元，年增 18%。
南亞科表示，第4季 DRAM 需求估可較為平穩，有些產品價格已在漲價、有些築底，預期價格走勢將趨向穩定，第4季本業平穩。
美系外資看好明年 DRAM 進入向上循環，2 家外資同步調高目標價，一家外資評等由減碼一舉上調至加碼，且目標價翻倍，由 50 元上調至 104 元；另一家美系外資則重申加碼評等，目標價由 75 元調高至 100 元。
南亞科在外資及投信連績多日同步買超下，今以83.8元、上漲2.3元作收，寫下今年波段新高。
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