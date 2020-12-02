轉機題材夯 面板、記憶體類股成盤面焦點

台股今（2）日續改寫新高紀錄，早盤一度來到13,980點，交投重心持續在電子族群上，盤面上多頭聚焦輪動到轉機題材股，相關如：面板及記憶體類股的群創（3481）、友達（2409）、華邦電（2344）等，股價紛紛表現強勢，市場期待未來具有轉機為題材。

面板族群今日續強，群創、友達、彩晶（6116）帶頭領漲，盤中漲幅超過6%，股價紛紛創下波段新高。就面板產業來看，法人分析，在北美銷售旺季帶動第4季TV出貨量較第3季持續成長，大尺寸面板報價漲勢延續至12月，看好面板廠第3季轉虧為盈後，第4季獲利進一步大幅度跳升。

展望明年，隨著宅經濟及遠距教育需求持續，加上7月東京奧運舉辦，大尺寸面板需求能見度已達明年第2季。另外，中國政府降低對陸系面板廠補助，未來面板產能集中度持續提升，有利於面板廠強化議價能力，面板廠將維持獲利樣態，且評價仍偏低。

而記憶體類股受惠於美光上修財測，股價觸及逾20年來新高，進一步激勵南亞科（2408）、旺宏（2337）、華邦電漲幅逾4%。法人認為，近期NOR市場在消費性需求持續升高下，市場供給吃緊，加上PC及NB拉貨動能續強，將可望進一步推升相關族群後續營運表現。