蘋果將突圍！大摩喊買瑞儀、GIS 目標價150元、137元

今年面板「漲」聲不斷，摩根士丹利最新報告預測，經歷2020年的大漲，2021年面板報價將趨於穩定，但Mac和iPad搭載大螢幕和蘋果晶片，份額表現有望突圍成長，相關有利瑞儀（6176）、GIS-KY（6456）兩大後端製造廠（backend supply chain），首次評等均給「買進」評級，目標價分別達150元、137元。

摩根士丹利此次發布面板產業報告，同步納入中國長信科技（Token）為研究標的，但僅給予「中立」評等，更看好台灣供應鏈潛力。

摩根士丹利表示，面板業受惠市場需求復甦，第4季全季電視面板報價可望漲15%-20%，進入2021年後由於供給將大於需求，預估年供給過剩幅度約3%，報價表現將趨於平衡，不過蘋果Mac和iPad搭載大螢幕、蘋果晶片並有更多元的訂價策略，份額可望突圍成長。

摩根士丹利舉例，2019年第七代iPad問市，螢幕尺寸已從9.7吋提升到10.2吋，iPad Air螢幕也從2014年款的9.7吋增加到10.5吋，今年款式更提升到10.9吋，iPad Pro也從過去的9.7吋增加到11吋，平均來看，iPad螢幕尺寸自2015年的9.2吋提升到去、今年（上半年）達9.9吋及10.4吋。

Macbook螢幕尺寸也愈來愈大，新款Mac還宣布搭載蘋果晶片，強大的效能受到市場期待。摩根士丹利蘋果分析師胡伯蒂預測，2021年iPad出貨將大增8%，平板份額因此從今年的29%提高到30%，Mac出貨也預期增8%，高於PC出貨衰退1%，份額預估從7.5%成長到8.1%。

摩根士丹利表示，就Mini LED而言，因模組成本還有待減少，2021年應用在平板、NB、TV的滲透率可能低於2%，只有高階機種會搭載。不過以面板後端供應鏈來說，蘋果產品份額成長，有高附加價值、能提供整合性（如薄板、分配裝）服務的廠商便受益匪淺。

如瑞儀是iPad和Mac背光模組主要供應商，目前積極切入Mini LED，也能接軌蘋果產品升級，加上瑞儀殖利率高達7%-8%，下檔支撐充足。今、明、後年每股純益（EPS）預估挑戰12元、13.22元、13.28元，基本、樂觀情境目標價分為150元、210元。

GIS同樣為iPad和Mac關鍵供應鏈，近年精進MegaSite營運模式，產品平均價格（ASP）可較傳統模式提升三、四倍。

摩根士丹利看好，MegaSite創造高附加價值及整合服務，帶動GIS在蘋果產品成長循環享有更高份額和利潤。對其今、明、後年EPS預測達9.3元、9.8元、10.1元，基本及樂觀情境目標價為137元、200元。