美系外資考量三因素 調降聯發科評等、目標價維持776元

聯發科（2454）遭美系外資調降評等至中立，目標價維持776元，主要是考量聯發科品牌形象不如高通、ASP漲價空間恐將受限，且股價已反映5G成長，所以決定調降評等；聯發科今(30)日收在704元，下跌21元，跌幅2.89%，失守月線。

美系外資最新報告認為，根據近期調查顯示，受訪的消費者中有12%喜好聯發科晶片，但45%則是偏好高通晶片，與外資原本認為聯發科品牌形象已大幅改善的看法不同。

美系外資擔憂，如果中國智慧手機品牌若認為內建高通晶片有助銷售，恐將影響聯發科打進5,000元人民幣以上高階手機市場，衝擊聯發科高階晶片出貨量，預估明年起聯發科平均價格上漲空間恐將受限。

美系外資指出，聯發科近期股價已反映華為分拆旗下品牌榮耀的利多，且OPPO、Vivo、小米等從今年第4季起出現砍單部分半導體零組件供應商的疑慮，決定調降聯發科評等，由加碼降至中立。

聯發科今日開低走低，早盤以711元開出，一度下滑至703元，終場收在704元，下跌21元，跌幅2.89%，股價失守月線。