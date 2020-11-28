顯示卡族群 業績發燒

外電報導，輝達（Ｎvidia）新一代顯示卡RTX 30系列顯示卡，上市之後一卡難求，主因是高達1.75億美元（約新台幣50億元）、約當19萬片的顯示卡被礦主買去搶挖數位貨幣，導致顯示卡缺貨，微星（2377）、技嘉、華擎、撼訊與承啟等顯示卡族群，業績將持續看俏。

已經發售的輝達三款RTX 30系顯卡，3090、3070與3080，上市初期就缺貨，輝達預估，缺貨情況要到明年第1季才會舒緩。

外電報導，Barrons援引加拿大皇家資本分析師Mitch Steves的說法，指輝達直接向挖礦族群至少出售了價值1.75億美元的安培顯卡，帶動輝達財會年度第3季遊戲收入，年增37%。

由於以太坊（Ethereum）今年12月要進行Ethereum 2.0升級改造，需要礦工們引入更強大的挖礦硬件，RTX 30系顯卡適合用來挖礦以太幣，許多顯示卡流入礦主手中。以輝達三款RTX 30系顯卡的均價為899美元計算，1.75億美元大約為19萬片的顯示卡。

華擎也表示，第4季仍可望維持在第3季歷史新高水準，主要成長力道為主機板與顯示卡，展望2021年，顯示卡將會是成長最強的產品，主機板將會超越產業平均值的成長率，伺服器明年則會逐季成長。

撼訊總經理陳劍威之前指出，這一波挖礦以中國大陸為主，因為上次大陸水災，很多在三峽大壩附近的礦場被淹沒，需要升級。以太幣升級必須一定要8G以上，使得舊機種不能挖以太幣，所以要升級新機種，因此帶動顯示卡需求。