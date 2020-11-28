旺宏、華邦電 財測有望上修

電子業掀缺貨漲價潮，摩根士丹利最新調查，由於中國大陸NOR Flash增產放緩，明年起將出現需求缺口，報價逐季看漲，有利旺宏、華邦電等台灣記憶體廠財測啟動上修；高盛則調查，輝達、超微等晶片大廠為確保產能擴大下單ABF載板，報價進一步調漲可期，有利南電等更上層樓。

摩根士丹利最新將旺宏評級升為「優於大盤」，華邦電升至「中立」，目標價提高到44元、16.5元，激勵旺宏昨（27）日跳空大漲，盤中創下38.7元3月股災來新高，終場漲1.75元或4.8%收38.15元，華邦電同步開高走高，終場漲0.55元或3.1%收18.2元。

至於高盛日前喊買景碩後，新報告再拉抬南電目標價，激勵南電昨收盤漲6元或3.6%收171元，創逾12年紀錄。

摩根士丹利表示，美國對中芯祭出制裁，NOR Flash市況已有逐步好轉跡象。

近期中國大陸擴產開始放緩，進一步強化景氣反彈基礎，供過於求情形將轉向供不應求。

首先是大陸記憶體大廠兆易創新，受到華虹產能優先支援邏輯晶片及其他更重要的晶片需求，兆易實際增加的NOR Flash預期低於規劃。

與此同時，武漢新芯因應優先發展3D NAND，NOR Flash增產可能延宕，台灣的旺宏和華邦電同樣因應利基型DRAM大幅上漲，NOR Flash擴產估低於預期。