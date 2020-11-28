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定穎 明年減資一成
定穎（6251）昨（27）日公告辦理減資彌補虧損完成實收資本額變更登記，減資一成彌補虧損後，每股淨值也從16.23元提升至18.19元。定穎股價昨日維持平盤的19.1元收盤。
定穎已訂定減資10%的減資換股基準日明年1月15日，新股上市時間訂在1月18日。依定穎計畫，在彌補累積虧損後，營運可望逐步轉佳。
定穎統計，今年第3季汽車板營收占比47%，居最大，其次光電板22%，較第2季下滑，第三則為儲存裝置占比16%。
定穎今年第3季昆山廠區缺工導致稼動率降低。在今年第4季則計畫主要提高黃石廠區產能與生產效率，定穎提到，目前昆山廠稼動率已提升到九成生產。
定穎原先計畫，黃石廠第4季新增10萬SF的HDI，此外興建黃石廠區B棟，規畫2022年將量產。
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