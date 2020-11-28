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威盛 10月每股淨損0.13元
威盛（2388）被列為注意股，昨（27）日應主管機關要求，公布10月淨損6,286.3萬元，每股淨損0.13元。
威盛近期因為子公司威鋒即將掛牌，帶起一波股價慶祝行情，股價在11月下旬從40元以下，前日衝高到51元，創下兩年高點，昨日下跌1.2元，收在49.8元。
威盛累計前十月合併營收52.48億元，年增15.2％，惟前三季仍處虧損狀態，每股淨損0.29元。
威盛母以子貴，威鋒累計前十月合併營收16.01億元，年增22.4％，前三季每股純益3.91元。威盛持有威鋒股權約58.9％。
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