電動車熱 和碩、廣達利多

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院統計數據指出，受到各國政府補貼政策的激勵，包含純電動車（BEV）與插電混合式電動車（PHEV）在內的新能源車，在整體車市衰退下仍保持銷售正成長，預估2020年銷售量為240萬輛，較2019年成長率19.8%。電動車熱賣，帶旺和碩（4938）、廣達、台積電、台達電等一系列電動車供應鏈的商機。

拓墣產業研究院分析師陳虹燕指出，中、德、英、法等國為刺激國內經濟，推出購車補助計畫，補貼對象以環保為訴求的新能源車為主，純電動車能拿到的補貼金額最高，部分國家提供的高補助金額更抵銷純電動車與燃油車間的價差。2021將是新能源車市熱鬧的一年，預計2021年的全球銷售量可達340萬輛，年成長率39.7%，重返成長快車道。而新能源車市場的蓬勃發展，也將帶動電動車與充電站的各項零組件供應鏈成長機會。

以區域市場來看，新能源車銷售成長的支撐力來自歐洲，德國、英國、法國三國合計於2020年預計將銷售63萬輛新能源車，年成長率高達163%；中國市場因年底的銷量大幅提超，銷量年成長6%。

展望2021年，中國與歐洲將持續成為拉升新能源車銷售的主要地區。中國透過多項政策齊步拉動車輛銷售與充電站設立，其他如上海對外牌車施行嚴格限行措施，取得新能源車牌較不受現行規範，預計2021年中國新能源車銷售的成長力道將回升至全球平均值之上。

另一大帶動新能源車滲透率的歐洲市場，主因補貼有機會持續至2021年，加上2021年將100%實施CO2排放新制，不符合者將面臨巨額罰款。2020年不少車廠透過向新能源車廠如特斯拉購買「排放額度」來規避罰則，2021年車廠的計畫將更加積極。