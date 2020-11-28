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鴻海在陸賣地 處分利益2億
鴻海（2317）昨（27）日公告，代子公司鴻富錦精密電子（鄭州）有限公司處分道路用地，交易數量為46.10萬平方公尺（約為13.94萬坪），交易價格為每平方公尺人民幣241.97元，交易總金額為人民幣1.11億元（約為新台幣4.85億元），處分利益人民幣4,683萬元（約新台幣2.04億元）。
鴻海表示，處分道路用地，主要是配合當地政府政策規劃。鴻海昨天股價下跌0.4元，收82.6元。
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