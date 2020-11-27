外資聚焦記憶體族群 調高旺宏、華邦電評等及目標價

美系外資看好NOR Flash供需吃緊將延續到明年上半年，同步調高旺宏（2337）及華邦電（2344）評等及目標價，且強調旺宏是首選加碼投資標的；兩家公司今(27)日收高，漲幅分別達4.8%、3.11%。

旺宏今日以38元開出，一度拉升至38.7 元，終場收在38.15元，上漲1.75元，漲幅4.8%；華邦電以17.75元開出，一度拉升至18.3元，終場收在18.2元，上漲0.55元，漲幅3.11%。

美系外資最新報告表示，包括台灣及中國產能擴充緩慢，將使得供需吃緊情形延續至明年上半年，預估NOR價格在明年第1季及第2季將季增2~5%，決定調高旺宏及華邦電評等與目標價。

美系外資調高旺宏評等，由原先減碼一口氣調至加碼，目標價由26.5元調高至44元，同時強調旺宏是NOR Flash記憶體族群首選加碼投資標的。

美系外資同時調高華邦電評等，由原先減碼調高至中立，目標價由11.5元調高至16.5元。