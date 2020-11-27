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外資看南電 目標價升至245元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
PCB示意圖。報系資料照
PCB示意圖。報系資料照

PCB利多不斷，高盛證券繼喊進景碩、金像電兩大PCB廠，最新報告上修南電（8046）目標價，看好南電受惠大客戶ABF載板下單更踴躍，交期已拉長到九個月以上，基本面爆發力更強，目標價自235元提高到245元，持續為外資圈對南電最樂觀的股價預測。

高盛報告同時對欣興（3037）、景碩兩大ABF載板廠重申「買進」，目標價維持領先市場的150元及135元。

高盛表示，自該券商啟動南電追蹤，便看好ABF長期供不應求的爆發題材，由於近期輝達等客戶更積極確保ABF產能無虞，下單力道更強勁，南電實際的業績表現可望更上層樓。

高盛彙整出四大利多，首先是海思訂單退出後，南電非海思客戶的需求無縫接軌，管理層二度上修第4季營收預測為持平或較第3季小幅增長，優於先前預期個位數衰退；其次，產品項來說，南電第4季PCB收入雖會比第3季下滑，但ABF收入將持穩前一季，BT載板受惠蘋果SIP、自動化及遊戲機等需求導入，更會出現季增長。

第三，南電ABF主力客戶輝達、超微及賽靈思為確保產能無虞，下單力道擴大，使南電整體ABF交期拉長到九個月以上，比之前的六至九個月更久。值得注意是，明年第1季新晶片平台問市，還會帶來更大的ABF消耗需求，進而促成更廣泛的漲價趨勢，同步帶動欣興和景碩。

第四，由於欣興BT載板產能損失，全球產能估計少2%，FCCSP產能減少4%，明年BT載板供不應求的程度更緊繃。2022年起，AIP受惠5G毫米波手機滲透還會導入更多需求，此利多齊步帶旺三家ABF載板廠。

高盛對南電今、明、後年每股純益（EPS）調整為5.1元、8元及11.09元。利多激勵南電26日飆漲停，今持續翻漲。

高盛 景碩

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