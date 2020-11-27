微星、技嘉 下季看旺

受惠輝達繪圖晶片持續吃緊，板卡雙雄營運看旺，明年首季有望淡季不淡。法人估計，微星（2377）受到載板、電源IC等缺料影響，本季可能季減個位數，惟旺季效應可望延續到下季。技嘉在努力追料下，法人原預估，技嘉本季業績季減10%，目前可望收斂到持平到季減5%以內。

微星昨（26）日股價上漲2.5元，收124.5元；技嘉小跌0.1元，收78.4元。

外資預估，微星10月主機板出貨100到110萬片，顯示卡出貨70到80萬片，符合預期。11月主機板出貨將與10月持平，11月顯示卡出貨將較10月小幅增加，

至於微星的系統產品方面，包括電競筆電與螢幕等出貨也因零組件缺貨受衝擊。外資預估，儘管本季進入傳統旺季，需求暢旺，加上新產品替換周期，但微星第4季營收將持平，預期零組件缺貨狀況，到明年第1季可以緩解，使得微星明年上半年業績不看淡。

微星行銷副總程惠正之前表示，宅經濟需求，將使得板卡出貨維持在高檔水準，若是2021年新冠肺炎疫情仍在，多數人被迫關在家裡上班上課，預期來自電競與遊戲的需求持續看好。至於第4季整體業績將較第3季小幅下滑，主要受缺料因素影響。

技嘉方面，法人原估本季業績因缺料陰影，季減約10%，在努力追料下，預期本季業績可望持平，或季減5%內。法人估技嘉11月營收有機會比10月好。技嘉在主機板方面，第3季出貨量400萬片，季增30%，毛利率20%附近。第3季顯示卡出貨量150萬片，季增25%，毛利率隨著新品增加而升至17%。