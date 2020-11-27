微星、技嘉 下季看旺

經濟日報 / 記者蕭君暉╱台北報導

受惠輝達繪圖晶片持續吃緊，板卡雙雄營運看旺，明年首季有望淡季不淡。法人估計，微星（2377）受到載板、電源IC等缺料影響，本季可能季減個位數，惟旺季效應可望延續到下季。技嘉在努力追料下，法人原預估，技嘉本季業績季減10%，目前可望收斂到持平到季減5%以內。

微星昨（26）日股價上漲2.5元，收124.5元；技嘉小跌0.1元，收78.4元。

外資預估，微星10月主機板出貨100到110萬片，顯示卡出貨70到80萬片，符合預期。11月主機板出貨將與10月持平，11月顯示卡出貨將較10月小幅增加，

至於微星的系統產品方面，包括電競筆電與螢幕等出貨也因零組件缺貨受衝擊。外資預估，儘管本季進入傳統旺季，需求暢旺，加上新產品替換周期，但微星第4季營收將持平，預期零組件缺貨狀況，到明年第1季可以緩解，使得微星明年上半年業績不看淡。

微星行銷副總程惠正之前表示，宅經濟需求，將使得板卡出貨維持在高檔水準，若是2021年新冠肺炎疫情仍在，多數人被迫關在家裡上班上課，預期來自電競與遊戲的需求持續看好。至於第4季整體業績將較第3季小幅下滑，主要受缺料因素影響。

技嘉方面，法人原估本季業績因缺料陰影，季減約10%，在努力追料下，預期本季業績可望持平，或季減5%內。法人估技嘉11月營收有機會比10月好。技嘉在主機板方面，第3季出貨量400萬片，季增30%，毛利率20%附近。第3季顯示卡出貨量150萬片，季增25%，毛利率隨著新品增加而升至17%。

微星 技嘉

延伸閱讀

鋼鐵類股看旺 法人增持

微星、技嘉 選逾100天

微星宣布參加 Wacom Connected Ink 2020線上展

微星保固條款變動 主板顯卡無同等產品替換可升等

相關新聞

微星、技嘉 下季看旺

受惠輝達繪圖晶片持續吃緊，板卡雙雄營運看旺，明年首季有望淡季不淡。法人估計，微星（2377）受到載板、電源IC等缺料影響...

敬鵬拚獲利 布局多元應用

車用PCB龍頭敬鵬（2355）昨（26）日召開法說會，公司表示，第4季在車用電子市場需求回升下營運持續改善，同時看好未來...

凌華衝刺醫材 雙喜臨門

工業電腦大廠凌華（6166）強攻醫療事業，攜手面板大廠友達推出4K2K醫療用手術一體機，目前已獲德國醫院採用，另旗下全球...

建碁 本季營運有轉機

宏碁集團旗下建碁（3046）今年受疫情打擊，營運不如預期，建碁總經理蔡文鋒指出，營運有轉好趨勢，公司目標與去年持平，且今...

研揚 AI業績將爆發

工業電腦廠研揚（6579）今年受子公司醫揚拖累，業績表現不如預期，展望未來，研揚總經理林建宏指出，AI相關應用客戶今年成...

詮欣 10月每股賺0.06元

詮欣（6205）昨（26）日公布10月自結稅後純益440萬元，年增459.2%，每股純益0.06元。依其前三季獲利表現，...

遠傳推智慧音箱 強攻智慧家庭

遠傳電信（4904）昨（26）日宣布推出遠傳智慧音箱，以AIoT技術攜手Google、中嘉、淇譽，串起全方位智慧居家生態...

小米、OPPO搶市 聯發科沾光

受美國禁令衝擊，華為全球手機市占滑落，小米、OPPO趁勢接收華為流失的市占，尤其在華為過去頗具優勢的西歐市場，小米、OP...

遠傳iPhone 12首月銷量表現佳 較上一代增三成

蘋果系列手機iPhone 12開賣後持續熱銷，遠傳電信商品管理事業群資深副總杜偉昱表示，相較iPhone 11開賣後一個...

LG推新機 帶旺大立光

台灣LG電子昨（26）日宣布，在台開賣首款可旋轉的雙螢幕5G手機LG WING，提供消費者5G手機新選擇，期擴大在5G手...

中華電攜手雲科大 5G直播校慶

中華電信（2412）與雲林科技大學合作，結合5G技術與特性，採用新創公司達標智源科技的Rogy360全景直播相機，將在本...

台達電擠進台股市值第六大 法人這麼說

台達電（2308）今 （26）日收在216元，上漲8.5元，漲幅4.09%，寫下2014年9月以來的波段新高價，市值增至...

熱門新聞

作價？ 麥味登繼藏壽司、汎德永業在興櫃股價異常波動

世紀鋼小金雞世紀風電將登興櫃 掛牌價每股88.8元

台達電擠進台股市值第六大 法人這麼說

看好8吋晶圓代工需求 亞系外資調高聯電目標價

證交所：凱羿-KY自11月30日打入全額交割

蔡鎮村：台股逢低布局 迎年底作帳行情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。