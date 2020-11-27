敬鵬拚獲利 布局多元應用
車用PCB龍頭敬鵬（2355）昨（26）日召開法說會，公司表示，第4季在車用電子市場需求回升下營運持續改善，同時看好未來十年全球電動車應用起飛，敬鵬積極擴大電動車、工業與低軌衛星等多元應用新領域，目標2021年營運較今年改善。
敬鵬是全球前二大車用PCB廠暨台資車用PCB龍頭，昨日法說會率先釋出看好2021年車市應用回溫需求。敬鵬發言人蕭公彥表示，今年歷經新冠病毒疫情使歐洲車廠停工的考驗，及10月海外倉庫拉貨與訂單度過青黃不接，目前訂單能見度已改善，2021年市場需求從各大車廠觀察也有復甦跡象。
此外，敬鵬也積極開拓多元應用。敬鵬指出，除了本身傳統車用電子、電動車以外，同時配合AS9100航太認證完成，已拓展低軌衛星業務並在產品認證階段。
敬鵬今年前三季終端應用八成仍來自汽車電子，其次工業占9%。
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