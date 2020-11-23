外資將聯電目標價拉升到54.5元 預估營運表現連年成長

晶圓代工廠聯電（2303）受惠8吋調漲價格、12吋產能利用率可望在5G、AI及HPC強勁需求等同步拉升，加上28奈米同步好轉，外資最新告報將聯電目標價一舉拉升到54.5元，預估營運表現更是連年成長，2020-2022年每股純益有望自1.85元躍為3.21元，利多消息帶動聯電今（23）日盤中直攻漲停，站上36.35元，創18年來新高。

外資指出，聯電受惠OLED面板驅動IC、WiFi晶片、5G RF晶片加速成長，8吋產能滿載，價格調漲，至於12吋則受惠5G、AI及HPC需求拉升，28奈米需求好轉，預估產能利用率可達90%-95%，估聯電今年每股純益可達1.85元，明後年也將續成長到2.11元、3.21元。

外資認為，市場需求持續，聯電第3季獲利創下14年新高，是大趨勢的開端，不排除聯電齊步拉高今、明年資本支出，自原有的8億和9億美元，雙雙提高到12億美元。