京元電今年業績挑戰歷史新高 股價寫三個月新高

晶圓測試廠京元電（2449）第4季營運在通訊晶片測試需求不錯，手機產品出貨仍維持高檔水準之下，第4季營運仍可望僅較上季小減，整體維持單季高檔營運表現，近日股價緩步走高，今（23）日盤中股價寫下3個月新高。

國內產業分析師表示，京元電第4季營運在通訊晶片測試需求維持不錯表現，手機產品出貨雖進入第4季的產業淡季，但也仍維持高檔水準，再加上手機鏡頭數量提升、帶動CMOS影像感測元件（CIS）測試需求，台系手機晶片設計商和中國兩家CIS客戶成長可期，都是維持京元電第4季業績表現的重要原因。

市場法人推估，該公司第4季業績雖因淡季效應影響，但仍維持不錯水準，會較上季小幅下滑，但今年全年營收及獲利仍有望挑戰歷史新高水準。

由於今年全年業績表現成長可期，再加上明年展望也仍看正面，近日該股股價緩步上漲，今日早盤股價高點來到34元，股價寫下今年8月中旬，即近3個月以來的新高，今日以來外資對該股呈現單月連續賣超，但本（11）月以來，外資終於反手買超，累計11月以來，外資買超京元電逾2萬張，後市股價仍值得觀察。