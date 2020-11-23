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矽力可望受惠5G浪潮 盤中飆上漲停

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

明年5G市場規模成長受到期待，相關IC設計業者也都有機會搶食大餅，除了聯發科之外，包括矽力（6415）等，都可望受惠於5G浪潮。矽力今（23）日盤中股價飆上漲停價2,505元。

矽力累計前10月合併營收為111.43億元，年增31.2％，前三季每股純益23.98元。法人估計，該公司本季業績創新高在望，帶動今年業績登上歷史高峰之後，明年業績還有機會可持續成長二至三成。

在矽力前三季的產品結構中，以工業類應用的比重最高，占比達36％，其次是消費性電子應用的35％，資訊產品占16％，網通產品則占13％。值得注意的是，矽力積極擴展5G基地台應用電源管理IC相關商機，該公司董事長陳偉先前在法說會中提到，基地台應用在本季動能可能較緩，但明年上半應可恢復成長。

矽力 5G

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