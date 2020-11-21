PCB三強 衝刺泰國營運

如何選股？有的人看數字，有的人憑感覺。還記得當年的股王宏達電(2498)嗎？股王光環已遠，仍有人對這支股票不離不棄。有位網友在PTT八卦板發文，他老爸至今仍在買宏達電當存股，老爸相信即使今天股價落在30元上下，有朝一日有題材，仍有機會站回500元。

2020-11-20 12:59