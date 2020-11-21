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PCB三強 衝刺泰國營運
東南亞車用電子需求增溫，PCB廠敬鵬（2355）、泰鼎-KY、競國都積極提升當地生產能力，其中敬鵬目標泰國廠本季單月轉盈，泰鼎則目標2021年新增車用客戶，擴大營收貢獻。
敬鵬明年資本支出有望較今年提高，泰國廠第3季虧損已收斂至2,800萬元，在良率上升下，力求單月損益兩平。
泰鼎看好疫情過後市場需求回穩，已積極爭取新增歐系客戶訂單的指標應用，看好明年布局效益浮現。
競國今年已增資泰國子公司兩案合計7億泰銖，用於充實營運資金，目標泰國廠區稼動率持續提升。
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