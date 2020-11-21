圓展本季營收 挑戰同期新高

圓展（3669）在智慧教室、遠距教學的實物攝影機、PTZ攝影機及USB攝影機等需求激勵下，對本季審慎樂觀，外界看好，本季業績有望改寫同期新高。

圓展是全球智慧未來教室與遠距教學解決方案大廠。圓展表示，因新冠肺炎疫情加速遠距溝通的需求，推升兩大產品教育和視訊會議需求不墜。

在教育產品方面，圓展指出，過去歐美旺季落於第2、3季，今年第2季因為學校緊急關校， 對遠距教學產品來不及或少量採買，直至第3季學校開課才又恢復採購。展望本季， 除智慧教室的產品外， 還有遠距教學的實物攝影機， PTZ攝影機及USB攝影機等需求都很強勁。

圓展累計今年前三季稅後純益5.46億元，年增25倍，每股純益（EPS）5.88元，獲利創下歷年新高。

日前圓展推出升級版獨家軟體CaptureShare，全方位支援專業影音（Pro AV）攝影機。CaptureShare為免費軟體，使用者只需透過USB線即可將AVer實物攝影機、AI自動追蹤攝影機或PTZ攝影機與電腦連接，可註記、照片拍攝、影音錄影和線上直播，輕鬆進行課程錄製和遠距教學。

法人認為，圓展營運策略在軟硬體搭配下，有助使用者更為方便，挹注業績效益將可逐步發酵。