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精英Q4不淡 全年拚盈
精英（2331）總經理楊龍光昨（20）日表示，本季是傳統淡季，桌上型電腦業務會下滑，但筆電代工業務會往上，整體來看，將與第3季持平，有望淡季不淡。2021年除了維持傳統個人電腦（PC）業務外，將積極提升充電樁等非PC業務來提升獲利。
精英第3季營收68.08億元，季減11.77%，年減4.5%；稅後純益1.09億元，季減46%、年減34%，每股純益（EPS）0.2元。
累計今年前三季稅後純益1.19億元，每股純益0.21元，優於去年每股淨損0.08元。
由於本季業績有機會維持第3季水準，法人預估，精英今年全年獲利可期。
精英昨天參加券商舉辦的法說會，精英產品以桌機為主，占營收比重六成，筆電占兩成，其他產品包括包括電動車充電樁等。精英主要客戶包括戴爾、惠普、聯想、宏碁與華碩等品牌PC業者。
楊龍光表示，目前精英產能利用率100%，因為營收規模一直在縮小，不賺錢的產品不做，並收斂品牌業務，轉為以代工為主。預估本季業績將與第3季相當，雖然桌機出貨將下滑，但是筆電標案將出貨，使得業績上來。至於明年第1季，因為12月底中國大陸工廠的人力將流失，過完農曆年才會來，預期將進入淡季。
為因應美中貿易戰，精英除了中國大陸深圳廠房，也規劃在泰國生產，目前泰國廠已經生產主機板與桌機，明年將生產筆電。未來大陸與泰國產能分別為85：15。
業外方面，精英因資產活化，2017年底決定處分深圳廠興英科技予卓越集團，第3季股權交易的部分已全數入袋，總金額達人民幣11.5億元，目前已認列金額比例為27%。
至於第二階段還有搬遷補償金人民幣25億元待收，預估要到2025年左右才會完成。
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