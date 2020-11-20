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「總有一天站回500元！」老爸買宏達電當存股 網：看手機市占秒懂

聯合新聞網 / 綜合報導
宏達電當年被稱為「台灣之光」，2011年股價攻頂攀上1300元，2013年首度出現虧損，從此股王失色。圖為宏達電董事長王雪紅。記者杜建重攝影／報系資料照
宏達電當年被稱為「台灣之光」，2011年股價攻頂攀上1300元，2013年首度出現虧損，從此股王失色。圖為宏達電董事長王雪紅。記者杜建重攝影／報系資料照

如何選股？有的人看數字，有的人憑感覺。還記得當年的股王宏達電(2498)嗎？股王光環已遠，仍有人對這支股票不離不棄。有位網友在PTT八卦板發文，他老爸至今仍在買宏達電當存股，老爸相信即使今天股價落在30元上下，有朝一日有題材，仍有機會站回500元。

原PO說，從小家人就說宏達電是「台灣之光」，他老爸從2016年3月起每月買三張宏達電當存股(經查2016年3月31日股價92.2元)，不論股價起伏，爸爸始終堅信「總有一天宏達電會站回500元」。原PO補充，他有位同事用50元價格買了五張合一(4743)，賣在三百多元，大賺一筆，看了別人的投資，原PO對老爸的長線布局相對無言，求教網友「宏達電還有翻身機會嗎？」

PO文一出，網友一面倒，「不想醒就讓你爸繼續睡」、「看手機市占，也知道宏達電目前很慘」、「VR沒機會，就沒機會」、「你看誰還在用HTC」、「停損點都不會，不要玩股票好嗎」、「你爸聽過威盛嗎？」、「號稱台灣之光的，看看幾個能有好下場？」

細說前股王宏達電，當年曾風光無限。頗有乃父之風的王雪紅當初創辦HTC，一度被稱為「台灣之光」，靠著智慧手機，2011年股價攻頂攀上1,300元，2013年首度出現虧損，從此股王失色。而今年第三季財報日前出爐，宏達電單季每股虧損1.7元，是近十個季度以來首次每股虧損收斂到「1」字頭，累計今年前三季每股虧損為5.98元，今(20)日收盤價為30.45元。

宏達電 HTC 股王 王雪紅

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