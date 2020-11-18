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王品股價亮燈漲停 創2.5年來新高

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
王品（2727）股價今(18)日開高走高，衝上漲停板價115.5元，創下2018年5月以來高點。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
王品（2727）股價今(18)日開高走高，衝上漲停板價115.5元，創下2018年5月以來高點。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

王品（2727）股價今(18)日開高走高，衝上漲停板價115.5元，創下2018年5月以來高點；第3季單季轉虧為盈、逆轉上半年虧損，累計前三季稅後淨利1.9億元，每股純益2.52元。

王品第3季單季合併營收44.6億元，創六年新高，年增6.03%、季增27.99%；稅後淨利2.7億元，年增111.94%，改寫七年來的同期紀錄；每股純益(EPS)3.6元則刷新26季新高紀錄，季增318.6%、年增109.3%。

分析師表示，雖然遇到新冠肺炎疫情衝擊，不過，因台灣防疫成功，民眾展開報復性消費，王品業績出現好轉，接下來有聖誕節、元旦及尾牙等節慶活動，雖國際疫情仍嚴峻，但台灣目前防疫工作仍佳，如民眾仍外出用餐或辦理聚餐，對餐飲業的業績仍將有所助益。

王品 疫情

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