軸承廠添新兵 富世達20日登錄興櫃

散熱廠奇鋐旗下小金雞富世達（6805）預計20日正式登錄興櫃，主辦承銷商為台新證券。該公司主要產品為折疊手機、筆記型電腦、平板電腦之轉軸零件，並擁有為數不少的知名電腦、手機大廠客戶群。富世達積極從事柔性屏轉軸等技術研發，具有多項內、外摺轉軸技術，擁有之商標及專利權超過400件，為全世界軸承廠中少數能同時量產出內、外摺商品的廠商，在經營團隊領導與研發技術持續精進下，以利基型產品出發，已成功奪下手機市場國際領導品牌訂單。

因應3C 產品之快速發展，市場需求開發生產更精密、更輕便、更耐磨的轉軸產品；朝著輕薄化電腦、360 度旋轉電腦、智慧型手機及平板等柔性屏轉軸之方向進行，富世達已具有量產折疊機專用軸承的能力。不同於傳統軸承，柔性屏軸承需要與柔性屏幕完美連接，必須克服折疊多次可能造成螢幕碎裂、顯示器故障等問題，相較於筆電軸承，折疊的軸承需要承受更多次的彎折，因此可靠度相當重要，無論是用料、良率或者設計難度，都較筆電軸承高許多，利潤也更好。對於終端使用者而言，摺疊技術可在有限空間內，提供更大、更廣螢幕體驗，可是為全新的電子產品，提供了電子產業未來發展的新契機。

根據研究機構Strategy Analytics發佈的最新報告指出，全球可折疊智慧手機的出貨量，將從2019年的不足100萬支，在2025年迅速增長達到1億支。另根據 Witsview（睿智顯示研調）報告顯示，2019年摺疊式手機占智慧型手機市場滲透率約為0.1%，預估2021年摺疊手機滲透率將有望突破1%，甚至將於2022年加速攀升至3.4%。未來在柔性屏面板及特殊軸承技術創新突破下，電子產品應用將更加多元，各式應用將不斷推陳出新，可望帶動特殊軸承市場的持續成長。

富世達去年度合併營收8.65億元，較2018年6.92億元，年成長達25%；今年年截至9月份自結累積營收高達15.83億元，較去年同期5.85億元，成長幅度超過170%，前三季稅後盈餘為1.13億元，每股盈餘達3.66元，皆較去年同期呈現大幅成長的情形，未來富世達公司將持續開發更輕薄的轉軸，加速柔性屏、雙屏、特殊轉軸等機構整合與技術能力，並爭取知名國際大廠訂單，以業界領導性的特殊軸承技術，未來持續創造爆發性獲利的成長契機。