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美光大漲6.78% 帶動台股記憶體股齊揚

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

美國記憶體大廠美光16日股價大漲6.78%，主要由於知名財經網站霸榮（Barron`s）看好美光後市營運及未來產業市況，而在美光大漲帶動下，今（17）日台股記憶體族群明顯受到激勵，南亞科（2408）、旺宏（2337）及華邦（2344）均是上漲表現。

受到美光股價大漲，及美光商務長Sumit Sadana近日接受專訪時，對產業後市看法偏樂觀，今日台股記憶體相關個股走強，除了南亞科一度上漲逾5%，旺宏及華邦電也一度上漲4%至2%，此外，記憶體模組股中，宜鼎（5289）、威剛（3260）、十銓（4967）及廣穎（4973）也都是上漲表現。

根據Barron`s的最新報導指出，美光商務長Sumit Sadana近日接受專訪時表示，全球新冠肺炎疫情持續影響全世界消費行為，主要是使得電子商務、遠距工作、串流影音、在家學習等趨勢躍為市場需求主流，並且同時也提振雲端企業對記憶體的需求，也讓筆電市場增溫。因疫情關閉車廠而受到重創的車用晶片需求，最近則快速回溫，這些情況都有助未來美光營運及市場需求回升。

此外，今年全球智慧手機銷售雖然下滑，但Sadana並看好智慧手機明年的銷售展望。Sadana認為，雖然今年智慧手機銷售量較去年下滑約10%，但明年卻有機會出現雙位數成長率，主要是受明年5G智慧機銷售量有望從今年的2億支激增至5億支的帶動。5G智慧機使用的DRAM、NAND型快閃記憶體數量，是4G機種的兩倍之多。這也將是明年記憶體市場重要需求之一。

而市場今年來相當關注的資料中心需求情況，Sadana也認為，隨著資料中心轉換至搭配核心較多的微處理器，記憶體需求也會隨之增加。Sadana表示，這些多核心處理器需要更多記憶體才能保持運算效率， DRAM、NAND未來在資料中心需求帶動，也是明年記憶體市況可能回溫的動能。

記憶體模組 4G 美光

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